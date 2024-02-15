اليوم.. صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 بداية من اليوم الخميس 15 فبراير 2024.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة

- قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة

- شهادة كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين إن وجدت.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لـوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

- اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال اسم المستخدم رباعي.

- تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

- النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات.



