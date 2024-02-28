الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الهيدروجين منخفض الكربون مصدر آمن للطاقة النظيفة (معلومات)

العيدروجين منخفض
العيدروجين منخفض الكربون

في ضوء جهود الدولة المصرية لخفض انبعاثات الكربون، فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه أمس الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في هذا المجال.

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المجلس الأعلى للطاقة يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الهيدروجين منخفض الكربون:
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
يتم الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته ومصادر الطاقة المتجددة واحتياطات الغاز.
تقوم هذه الإستراتيجية على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاجه ومشتقاته.
كما تستهدف هذه الاستراتيجية استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
وترجع أهمية الهيدروجين منخفض الكربون كونه يتوافق مع الجهود الدولية الرامية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء وإيجاد مستقبل للطاقة منخفضة الكربون وصولا للحياد الكربوني الذي يخلق فرص للنمو الاقتصادي المستدام.
وينتج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق تقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين باستخدام الكهرباء المتجددة المنتجة من مصادر طبيعية كالرياح والطاقة الشمسية ويعرف باسم (الهيدروجين الأخضر) ولا ينتج عن هذه العملية أي انبعاثات.
أما النوع الثاني فهو الهيدروجين الأزرق الذي يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي ثم التخلص من الانبعاثات المصاحبة له عبر تقنية احتجاز الكربون.
وتشير بعض الدراسات إلى أن مستقبل الهيدروجين يعتمد على التكلفة عبر سلسلة التوريد من الإنتاج، مرورًا بالنقل والتخزين حتى الاستخدام النهائي، مع توقعات بتراجع تكلفة الهيدروجين المنتج من الكهرباء المتجددة عن نظيره المنتج من الوقود الأحفوري باستخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

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