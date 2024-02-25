وزير الطاقة السعودى يعلن عن زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز بحقل الجافورة

صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) قد تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وقد بلغت الكميات الإضافية المؤكدة (15) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(ملياري) برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بحوالي (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.

واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد الكريم من خير وفير، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.