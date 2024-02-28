الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين في مواجهات مع إرهابيين بباكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي ضابط في الشرطة الباكستانية مصرعه وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة أيضًا بجروح، خلال اشتباكات مسلحة دارت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية الليلة الماضية بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.
وحسب وكالات الأنباء، أوضحت مصادر أمنية صباح اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات وقعت عندما داهمت فرقة من قوات الشرطة موقعًا لعناصر إرهابية استنادًا على معلومات استخباراتية.
وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت من القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية، ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت في ذلك الموقع.
 

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