مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين في مواجهات مع إرهابيين بباكستان

لقي ضابط في الشرطة الباكستانية مصرعه وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة أيضًا بجروح، خلال اشتباكات مسلحة دارت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية الليلة الماضية بالقرب من مدينة مردان شمال غرب باكستان.

وحسب وكالات الأنباء، أوضحت مصادر أمنية صباح اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات وقعت عندما داهمت فرقة من قوات الشرطة موقعًا لعناصر إرهابية استنادًا على معلومات استخباراتية.

وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت من القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية، ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت في ذلك الموقع.

