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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك بمستهل تعاملات الأربعاء

الريال السعودي
الريال السعودي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي بالبنوك :
سجل سعر صرف الريال السعودي بالبنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع 
وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي 8.20 جنيه للشراء، 8.25  جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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