أسعار صرف الريال القطري بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال القطري:

سجل سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال القطري في بنك مصر نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

وسجل الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.