رحلة الفيلم من الفكرة إلى العرض السينمائي.. ندوة بمهرجان الإسماعيلية الدولي

للمخرج السينمائي أشرف فايق

تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة إلى دار العرض السينمائى" يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ندوة للمخرج السينمائي أشرف فايق، تعقد يوم الاثنين الموافق ٤ مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويتم خلالها مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائيًا قصيرًا أو طويلًا أو تسجيليًا.

ويستعرض فايق مراحل صناعة الفيلم بداية من فكرته وتحويلها إلى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه، ويشهد الماستر كلاس جانبا عمليا أيضا حيث يعرض عددا من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذين يحرصون على حضور الماستر كلاس.

وينطلق حفل افتتاح المهرجان اليوم الأربعاء بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية وعدد من صناع الافلام الأجانب والمصريين والعرب.



ويقول الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام إن نحو 121 فيلما من 62 دولة تشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان.حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.