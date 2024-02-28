القوات الأمريكية تسقط 5 مسيرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائراتها وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت 5 مسيرات أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأضافت القيادة المركزية في بيان صباح اليوم الأربعاء أن الطائرات المسيرة (أطلقت الثلاثاء) "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف" بالبحر الأحمر.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من تصريحات حوثية قالوا خلالها إنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" في قطاع غزة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في مذكرة إن ناقلة بضائع سائبة مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال أبلغت يوم الثلاثاء عن صاروخ سقط في المياه على مسافة ثلاثة أميال بحرية منها على بعد 63 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن الواقعة أيضا مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير وأنها أبحرت باتجاه أقرب ميناء.

وكان قد ذكر إعلام حوثي في وقت متأخر الثلاثاء أن قوات أمريكية وبريطانية وجهت ضربتين جويتين للحديدة أقدم المدن الساحلية باليمن.

وتصاعدت مخاطر الشحن بسبب ضربات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر/‭‭‭ ‬‬‬تشرين الثاني فيما يصفونه تضامنا مع الفلسطينيين ضد إسرائيل في حرب غزة.

يذكر أن الحوثيين خطفوا في 19 نوفمبر السفينة جالاكسي ليدر لنقل السيارات بطاقمها المؤلف من 25 فردا. وقالت شركة جالاكسي ماريتايم المحدودة، المالك المسجل في المملكة المتحدة للسفينة، يوم الثلاثاء إن البحارة من بلغاريا وأوكرانيا والمكسيك ورومانيا والفلبين "لا علاقة لهم بالصراع في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة تشنان منذ منتصف الشهر الماضي هجمات على مواقع للحوثيين بهدف تقويض قدراتهم على استهداف السفن التجارية.