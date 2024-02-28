تغيير في مواعيد عمل الخط الثالث للمترو

تغير الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف “LRT”، اليوم الأربعاء، مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وبدايةً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذلك لفترة مؤقتة.

وأوضحت الشركة أن قرار تغيير المواعيد يأتى ضمن التجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.