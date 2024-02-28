«الزراعة» تطلق أكبر معرض للسلع الغذائية بتخفيضات 50%

‫ينطلق معرض السلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة نهاية الشهر الحالي في أرض المعارض التابعة الزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقى والمهندسين، وخلف البنك الزراعى المصرى وأمام نادى الصيد.‬

ويتكون المعرض من أكثر من 60 عارضا لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية أكثر من 220 سلعة يحتاجها المواطن، ويبدأ في أواخر فبراير وينتهى مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وتأتى السلع والمنتجات ملبية لكل احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية.

يقول الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن الأسعار تتماشي مع جميع المواطنين، حيث تبلغ نسبه التخفيض 20 ‎%‎ وفي بعض السلع 30 ‎%‎ لتصل فى سلع أخري إلى 50 ‎%‎ وترجع تلك التخفيضات لعدم وجود حلقات تسويقية عدم وجود تجار عدم وجود وسطاء من المزارع إلى المواطن مباشرة.



وأضاف أن وزارة الزراعة حريصة على القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومستمرة فى الخطة التي كلف بها وزير الزراعة بزيادة عدد المنافذ الثابتة لتصل مع منتصف 2024 إلى 300 منفذ، وكذا زيادة المنافذ المتحركة والمعارض تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على زيادة التغطية لخدمة جميع المراكز والمحافظات.

