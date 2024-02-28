الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة ترفع علم جزر مارشال تتعرض لهجوم قبالة سواحل الحديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وسائل إعلام أجنبية، إن سفينة أبلغت عن مشاهدة سقوط صاروخ بالقرب منها تزامنًا مع إبحار ناقلة مواد كيماوية مملوكة للإمارات على قرابة ميلين بحريين من مقدمتها.
وأضافت وسائل الإعلام، أن سفينة بضائع سائبة ترفع علم جزر مارشال تتعرض لهجوم قبالة سواحل الحديدة.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن وقوع حدث أمني على بعد 60 ميلاً بحريًا غرب الحديدة باليمن.

وقالت وسائل إعلام أجنبية: تم الإبلاغ عن حادث وقع على بعد 60 ميلاً بحريًا غرب الحديدة باليمن.
 

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