"هتحرر من كل الحاجات اللي ماسكاني" أحمد سعد يتحدث عن يوم وفاته

حل الفنان أحمد سعد، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الشخصية، متحدثًا عن يوم وفاته .

وقال أحمد سعد خلال تصريحات متلفزة:" أنا بحب يوم وفاتي وبعشقه اليوم اللي هتحرر من كل الحاجات اللي ماسكاني، وفيه أغنية أنا عاملها رثاء لنفسي عشان تنزل بعد وفاتي".

وتابع أحمد سعد، قائلًا:" عايز أعيش في سلام من جوا ومن برا، وحلمت حلم وأنا عندي 25 سنة وشوفت حاجات عن نفسي غريبة جدا، فيها شخص مختلف تماما شفت أنا فين وممكن أروح فين بعد كده، وصحيت من الحلم ميت من العياط وبسبح كتير، وعندي إحساس دايما وأنا ماشي بالعربية بقعد أستغفر لكل الناس.. وأنا متدين ومتصوف بشكل معين.

آخر أغنيات أحمد سعد

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد من خلال “بعتذرلك”، التي حققت أكتر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير”.