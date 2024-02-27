مخاطر الإفراط في الملح والصوديوم

حذر أخصائي أمراض كلى من إن إضافة الكثير من الملح إلى نظامك الغذائي يضر صحة الجسم، وقد يرفع من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

أضرار الإفراط في الملح

وحسبما ذكرت صحيفة “هيلث شوت”، أكد الأخصائي إن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية صغيرة من الصوديوم لتوصيل النبضات العصبية وتقلص العضلات وتمددها والحفاظ على التوازن المناسب للمياه والمعادن.

في الوقت نفسه، تقوم الكليتين بموازنة كمية الصوديوم في الجسم، ولكن مع الفراط في تناوله، فإنه يتراكم في الدم، وبالتالي يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم ويزيد من ضغط الدم، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

كما أوضح إن الصوديوم يوجد في معظم الأطعمة المصنعة، والكثير من التوابل. لذلك من السهل جدا الحصول عليه وامتصاص الجسم لكميات كبيرة منه تسبب اضطراب ضغط الدم وتهديد الصحة العامة.

ويوصي الطبيب بأن الحد اليومي الموصى به للصوديوم هو 2300 مج، أو ما يعادل ملعقة صغيرة، بالاضافة إلى ضروة قراءة الملصقات الغذائية لتجنب استهلاك المزيد من الملح، مع استخدام التوابل الخالية من الملح.