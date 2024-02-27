وفاة أطفال حادث حريق أرض اللواء.. ننشر أسماء الضحايا

شهدت منطقة أرض اللواء حادثا مأساويا تسبب في وفاة 5 أطفال خلال حريق نشب في شقة بعد تعثر محاولات إسعافهم.

وضمت قائمة الضحايا: مها محمد ٨ سنوات، صفا محمد، حسنه محمد، حسينة محمد، فاطمة نور.

وفاة أطفال في حريق شقة أرض اللواء



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي ي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة القسم، العجوزة.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج الا أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة أثناء محاولة إسعافهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.