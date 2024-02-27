الحرب ليست المسئولة.. مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف سبب استقالة الحكومة (فيديو)

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية عملت بكل طاقتها لإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني حتى جاءت الاستقالة بشكل تلقائي بعدما دار الحديث عنها منذ عدة أشهر ولم يكن مصادفا لاندلاع الحرب على غزة ولا بتداعياتها.



وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة لبرنامج ٩٠ دقيقة، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، على فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء أن استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار إدارة الشأن الداخلي الفلسطينية بشكل مستقل ومنفصل عن أي اعتبارات خارجية.

استقالة الحكومة أمر طبيعي



وأوضح امستشار الرئيس الفلسطيني أن استقالة الحكومة أمر طبيعي بعدما ظلت لمدة خمس سنوات، فلا توجد حكومة تستمر إلى الأبد على حد تعبيره. ورأى أن التغير وتجديد الدماء ضرورة وكذلك إعطاء المجال لبرامج ورؤى جديدة يعد أمرا ضروريا.



وكشف مستشار الرئيس الفلسطيني عن أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وتنفذ إدارة الرئيس في الشأن الداخلي وليس لها دور سياسي خارجي. وأضاف أن الدور السياسي الخارجي من اختصاصات منظمة التحرير الفلسطينية التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن.