طالب بجنوب الوادي يهدي روايته الأدبية الأولي لرئيس الجامعة

أهدى الطالب أحمد إبراهيم عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى روايته الأولى لعنة أرض أرويان للدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، تعبيرا من طالب العلاج الطبيعي، عن امتنانه وتقديره لحرصه على تشجيع الأنشطة الطلابية ورعاية المواهب بالجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتلك الموهبة الشابة من أبناء جامعة جنوب الوادى واصداره هذا العمل الأدبى في سن مبكرة ومشاركته في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

نوه “عكاوي” أن جامعة جنوب الوادى تحرص على توفير المناخ الملائم لإبراز مواهب أبنائها الطلاب في كافة المجالات الإبداعية.

وقال إنه لن يدخر جهداً في تشجيع أبنائه الطلاب المتميزين في كافة الأنشطة التى تبنى شخصية الطالب وتجعله قادراً في المستقبل على خدمة وطنه واحداث تغيير إيجابي في مجتمعه.

جدير بالذكر أن رواية لعنة أرض أرويان شاركت في معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد فوزها في مسابقة دولية للنشر المجانى وأقيم حفل توقيع للرواية بالمعرض في 27 يناير الماضى.

والرواية تعد من روايات الرعب وتناقش العديد من الموضوعات التى تهم شريحة القراء الشباب.