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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال ينتقد تغطية الصحف لحادث الجندي الأمريكي.. تجاهلوا مقولة "فلسطين حرة"

أسامة كمال
أسامة كمال

انتقد الإعلامي أسامة كمال، تغطية كبرى الصحف في العالم لموقف الجندي الأمريكي بوشنيلو، وحادث إشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، موضحًا أن يستنكر تغطية الإعلام الغربي لحادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه "دعمًا لغزة"، مشددًا على أن الصحفيين في الصحف الغربية نسوا أهم سؤال ففي الصحافة "لماذا".

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الجندي الأمريكي بوشنيل تحدث عن الإجابة الخاصة بلماذا أقدم على هذا في اللحظات الأخيرة من حياته، موضحًا أن لا حياة ولا ضمير لمن تخاطب وهو أمر لا نستغرب منه في العالم الغربي، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض لم يعلق على حادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه، وذلك على الرغم أنه يعلق على أمور أخرى "أتفه".

ونوه بأن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لم يعلقوا على هذا الحادث، ولم يتم ذكر الحادث إلا في بيان القوات الجوية الأمريكية وتحدثوا عن وصية لهذا الجندي وتجاهل كل الأطراف في أمريكا أنه ردد قبل وفاته "فلسطين حرة".

 

وتابع: "أهلًا بيكم في مشهد الإزدواجية الأعظم في القرن الـ21".

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