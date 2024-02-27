مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام لوتون تاون بكأس الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.



ويبحث بيب جوارديولا عن الفوز خلال مواجهة الليلة أمام لوتون تاون، حيث يعلم المدرب الإسباني أن مواجهة لوتون تاون ستكون قوية للغاية ومثيرة أيضًا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: كوفاسيتش، نونيز، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جريليش، هالاند.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء؛ كل من:

إيدرسون، روبن دياز، دوكو، رودري، ألفاريز، جوميز، فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل لدور الستة عشر من البطولة بعدما فاز على توتنهام، في دور الـ32، بهدف دون رد.