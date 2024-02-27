رئيس الغرفة التجارية بالفيوم وسفير سيرلانكا  يتبادلان الدروع التذكارية

قام باثماناثان سفير سيرلانكا بجمهورية مصر العربية ، و المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادرة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، بتبادل الدروع التذكارية عقب زيارة سفير سيرلانكا الى الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين سريلانكا ومصر.

خلال الاجتماع سلط السفير باثماناثان الضوء على المجالات التي يمكن لكيانات الأعمال السريلانكية التعاون فيها مع الغرفة التجارية بالفيوم. ، و أوضح السفير أيضًا إمكانات المنتجات السريلانكية مثل الشاي السيلاني والمنتجات ذات الصلة بجوز الهند والتوابل السريلانكية والمنتجات العشبية والقهوة وما إلى ذلك للتواصل مع الكيانات التجارية الأعضاء في الغرفة التجارية بالفيوم.

ناقش السفير باثماناثان إمكانية ربط شركات تصنيع الأقمشة المصرية مع شركة هيلا للملابس مصر، إحدى شركات الملابس السريلانكية المستثمرة والعاملة حاليًا في محافظة الإسكندرية.

كما تمت مناقشة ترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية ، وترويج الشركات السريلانكية المصنعة لمنتجات الإطارات المطاطية بين تجار محافظة الفيوم .

ربط تجارى بين مصر وسيرلانكا

واشاد سفير سريلانكا باقتراحات المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم عن قطاعات المنتجات التي يمكن للمصريين الترويج لها في سريلانكا وبالتالي إيجاد إمكانية ربط المصدرين المصريين بالمستوردين السريلانكيين المحتملين.

واستفسر رئيس مجلس ادارة غرفة الفيوم عن إمكانية تبادل وفود الأعمال بين غرفتهم والغرف النظيرة في سريلانكا. كما استفسر عن المعارض التجارية التي تقام في سريلانكا وإمكانية حضور مثل هذه المعارض للمهتمين بغرفة الفيوم. وعليه، و تمت مشاركة تفاصيل حول المعرض التجاري القادم الصناعة 2024. كما أبدى رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية بالفيوم استعداد الغرفة لاستقبال الشركات السريلانكية للاستثمار في المنطقة الصناعية بمحافظة الفيوم.

حضر الاجتماع ممثلًا عن سفارة سريلانكا في مصر كاسون بالاسوريا، السكرتير الثاني (التجاري) وضياء الشربيني، مساعد التجارة وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم ..

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