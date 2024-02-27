الجيوشى يحقق إنجازاً جديداً ويتأهل بـ"توت عنخ امون" للقسم الثاني

نجح الفريق الأول بنادى توت عنخ امون بقيادة أحمد الجيوشى في خطف بطاقة التأهل لمسابقة دورى القسم الثانى "ب " وذلك بعد فوزه امام ضيفه مركز شباب سمسطا بنتيجة 7/1.

وحجز توت عنخ امون مقعدا بدورى القسم الثانى بعد صدارة المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بنى سويف الرياضى وصيف المجموعة وقبيل انتهاء المسابقة باسبوعان .

احتفالات لاعبي نادى توت عنخ امون

ونجح أحمد الجيوشى المدير الفني للفريق واسلام مجاهد مشرفا على الكرة فى الصعود لدورى القسم الثالث بعد موسم وحيد بدورى القسم الرابع وشارك الفريق بمسابقة القسم الثالث بعد منافسة مع أندية ومراكز شباب عريقة لها باع بالمسابقة مثل بنى سويف الرياضى ومركز شباب الفيوم وسنورس وسمسطا وغيرها .

احتفالات لاعبي نادى توت عنخ امون

خاض فريق توت عنخ امون 16 لقاء حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل بمباراة وحيدة وتأهل قبل انتهاء المسابقة بجولتين بفارق مع بنى سويف أقرب منافسيه لنحو 10 نقاط

ويعد تأهل توت عنخ امون هو الانجاز الثانى التاريخى لمديره الفنى "الجيوشى" لمسابقة القسم الثانى وذلك بعد نجاحه فى الصعود للمسابقة بقيادته لنادى لافيينا بعد تجارب متميزة مختلفة مع عدة فرق .

وكانت منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف قد أختتمت اليوم حيث تعادل سلبيا مركز شباب الفيوم امام ضيفه نادى بنى سويف الرياضى، وسقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة بنتيجة 5/3 أمام شقيقه مركز شباب سنورس ، ليتوقف رصيد مطرطارس عند 9 نقطة فيما ارتفع رصيد سنورس للنقطة 32 نقطة .

فيما كان قد سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الخسارة بنتيجة 3/1 أمام شقيقه نادى أهلى الغرق بملعب مركز شباب الفيوم ، ليتوقف رصيد مركز شباب ابشواى عند 20 نقطة فيما ارتفع نادى اهلى الغرق للنقطة 23 .

وتعادل سلبيا نادى ابو كساة أمام شقيقه مركز شباب اطسا بملعب مركز شباب سنورس ، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 12 فيما ارتفع رصيد اطسا للنقطة 9 .

وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد منصور، ونائبه لطفي محمد منصور ومحمد وصفي المفوض برئاسة النادي، كل الدعم والمساندة وتوفير كافة الامكانيات المالية والمعنوية.

ويضم الجهازه الفني للفريق كل من: اْحمد جيوشي مدير فني، ومعه احمد لطيف مدرب عام واْحمد درويش مدرب وهاني عبد الفتاح مساعد مدرب وخيري علي مدرب حراس مرمي واْحمد عبد الناصر علاج طبيعي وصبري الفيومي، للتعاقدات واحمد نبيل محلل اْداء وعبد الله قاسم مدير اداري، واسلام مجاهد مشرف عام علي الفريق، ومحمد الجمل مدير كرة.

جدول ترتيب المجموعة :

1 – نادى توت عنخ امون 46 نقطة .

2 – نادى بنى سويف 36 نقطة .

3 – مركز شباب سنورس 32 نقطة .

4 – نادى اهلى الغرق 22 نقطة .

5 – مركز شباب ابشواى 20 نقطة .

6 – مركز شباب الفيوم 19 نقطة .

7 – مركز شباب سمسطا 18 نقطة .

8 – نادى ابو كساة 12 نقطة .

9 – مركز شباب اطسا 9 نقاط .

10 – نادى مطرطارس 9 نقاط .