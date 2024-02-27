لجنة مقابلات الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بالفيوم

ترأست الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لجنة إختيار مرشحي وممثلي تعليم الفيوم بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، و الدكتورة أمال جمعة عميد كلية التربية جامعة الفيوم ، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، ومدير شئون العاملين بالمديرية ، ومدير الشئون القانونية بالمديرية، وموجة عام التربية النفسية بالمديرية، ومدير إدارة التعليم الثانوي ، ومدير إدارة التوجية المالي والإداري بالمديريةيأتى ذلك . في إطار اهتمام القيادة السياسية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة، وأعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة من خلال الاهتمام بتأهيل شباب المعلمين للقيادة.

قامت اللجنة بمقابلة جميع المتقدمين، واختيار 15 مرشح متقدم للانضمام الي المشروع القومي ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في اعداد 1000 قيادة تعليمية شابة ممن تنطبق عليهم الشروط الوزارية اللازمة، بعد حصولهم علي دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، حيث يتم ترشيح ممن تم اختيارهم من جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم، لإستكمال الاختبارات والتدريبات المقررة وإختيار أفضل العناصر للمشاركة في المبادرة الرئاسية، على مستوى الجمهورية.

ندوة للوعى الاثرى

ومن جهه اخرى قامت منطقة الاثار بالفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتنفيذ ندوة توعية اثرية فى مدرسة حمادة طنطاوى للغات فى ادارة سنورس التعليمية وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بشأن تفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم، لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي) .

تم تنفيذ الندوة بمدرسة حمادة طنطاوي للغات بعنوان (الملكة حتشبسوت ) وعرض أهم المناطق الأثرية بها، حيث قامت إدارة والوعي الأثري بمنطقة الآثار بتنفيذ الندوة بحضور ا عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية و فتحي مناع مدير عام الشؤون التنفيذية ، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضر الندوة مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري ، و هدى محمد و إيمان علاء ، و مريان اسحاق ومن مديرية التربية والتعليم محمد سعد رئيس قسم التخطيط والمشروعات بسنورس.