الانتخابات البلدية في إسرائيل.. إقبال ضعيف بسبب الحرب على غزة

شهدت الانتخابات البلدية في إسرائيل إقبالا ضعيفا بسبب الحرب على غزة، بعد أن تأجّلت مرتين.

الإذاعة العبرية من جانبها، قالت إن نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً بلغت 31% فقط مقارنة بـ 40% العام الماضي.

مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

وأدلى جنود بأصواتهم في مراكز اقتراع خلال الأسبوع الماضي خاصة، أقيمت في معسكرات الجيش في قطاع غزة، رغم احتدام القتال بين الجيش وحركة حماس الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب المشاركة في الانتخابات التي تشمل أيضاً القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة وجزءاً من مرتفعات الجولان المحتل.

وتم تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل في البلدات والكيبوتسات المتاخمة لقطاع غزة المحاصر وفي البلدات الشمالية القريبة من لبنان، وهي المنطقة التي استهدفتها صواريخ حزب الله الإثنين.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البلدية في 31 أكتوبر لكنها تأجلت في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وقُتل مرشحان في الهجوم هما أوفير ليبشتاين في كفار عزة، وتمار كيديم سيمانتوف، التي قُتلت بالرصاص في منزلها في نير عوز مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وفق وكالة "فرانس برس".