إعلام فلسطيني: الغارات الإسرائيلية تتجدد على دير البلح وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الإعلام الفلسطيني تحدث عن تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة.

وفي سياق أخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توسيع عملياته في مدينة غزة، حيث اشتبكت القوات البرية مدعومة بالقوات الجوية مع وحدات لحركة حماس في حي الزيتون.

وزعم جيش الاحتلال، عثوره على موقع تصنيع أسلحة ومخزن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية.

وأفاد بيان بأن "القوات البرية اشتبكت مع مجموعة من مقاتلي حركة (حماس) في مدخل أحد الأنفاق"، مضيفا أن "القوات الإسرائيلية دمرت النفق وقتلت عناصر حماس".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و878 شهيدا و70 ألفا و215 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".