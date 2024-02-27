ندوة لنشر الوعي الأثري لطلاب مدرسة حمادة طنطاوي للغات بالفيوم

قامت منطقة الاثار بالفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتنفيذ ندوة توعية اثرية فى مدرسة حمادة طنطاوى للغات فى ادارة سنورس التعليمية وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بشأن تفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم، لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي) .

تم تنفيذ الندوة بمدرسة حمادة طنطاوي للغات بعنوان (الملكة حتشبسوت ) وعرض أهم المناطق الأثرية بها، حيث قامت إدارة والوعي الأثري بمنطقة الآثار بتنفيذ الندوة بحضور ا عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية و فتحي مناع مدير عام الشؤون التنفيذية ، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضر الندوة مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري ، و هدى محمد و إيمان علاء ، و مريان اسحاق ومن مديرية التربية والتعليم محمد سعد رئيس قسم التخطيط والمشروعات بسنورس

وجه مدير تعليم سنورس الشكر والتقدير الي مسئولي الوعي الاثري بالفيوم ومسئولي التخطيط والمشروعات بالمديرية وشكر خاص الي الشئون التنفيذية بالإدارة وتوجية التربية الاجتماعية وأخصائي التربية الاجتماعية بالمدرسة والى أحمد سعد مدير مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات.

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