مياه الفيوم تختتم الدورة التدريبية لاعمال السباكه لـ ٢٥ شابا بقرية منشأة ربيع

اختتمت اليوم الدورة التدريبية فى أعمال تركيب وتصليح الأدوات الصحية السباكه لـ ٢٥ شابا بقرية منشأة ربيع التابعة للوحدة المحلية بقلهانه مركز اطسا بالتعاون مع نادى روتارى الفيوم وذلك بحضور سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركه .

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الدورة التدريبية استمرت على مدار أسبوعين متتاليين ضمت مجموعه من الشباب الذين لديهم حب العمل وامتهان الحرف اليدوية والتى تساعدهم على توفير فرص عمل و دخل ثابت يوفر لهم حياة معيشية أفضل .

تناول التدريب الجانب النظرى منه التعرف على كافة أعمال الصيانه والتركيب للأدوات الصحية والتأسيس فى الداخل والخارج والتعرف على أنواع واقطار المواسير المختلفة واستخدام كل قطر بدءا من أصغر قطر لأكبر قطر من المواسير التى تستخدم فى الخطوط الناقلة حتى يتسنى للمتدربين المعرفة الكاملة وطرق تعاملهم معها أثناء تنفيذ الأعمال التي تقابلهم فى سوق العمل.

وأضاف أن التدريب تناول أيضا الجانب العملى وكيفية اعمال الفك والتركيب والصيانه والإصلاح وطرق عمل اللحامات اللازمه لكافة ادوات السباكه وطرق تشطيب الشقق وذلك على أرض الواقع وبالممارسة الفعلية لكافة المتدربين أثناء تشطيب إحدى الشقق داخل القرية لربط الجانب النظرى بالجانب العملى.

تكريم رئيس الشركة فى الجامعة

وفى وقت سابق كرم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وذلك فى يوم التميز لعام 2024 التى أقامته كلية الهندسة بجامعة الفيوم عرفانا منها بالجهود المبذولة في خدمه أبناء المحافظة وذلك بحضور الدكتور شريف محمد صبرى العطار عميد كلية الهندسة والدكتور اسلام هلالى وكيل كلية الهندسة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة والمهندس جمال عبدالواحد نقيب المهندسين بالفيوم .

أعرب المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة عن سعادته بهذا التكريم الذى أقامته كليه الهندسه لابناءها المتميزين والذين لهم دور بارز فى خدمة المجتمع من خلال مشروعات البنيه التحتيه التى تنفذها الشركه وتميزه فى إدارة مرفق حيوى يخدم أبناء المحافظة ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب.

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