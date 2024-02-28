رمضان 2024.. أحمد ماهر يتورط فى قتل محمد علاء جمايكا بـ "صبد العقارب"

كشفت منصة Watch it الرقمية عن برومو جديد لمسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد ماهر ومحمد علاء جمايكا

وظهر فى البرومو الجديد مشهد للفنان أحمد ماهر وهو يصوب مسدسه تجاه الفنان محمد علاء فى أحد المشاهد، ليتبين أنه متورط بعد ذلك فى قضية قتل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية عبر فيس بوك البرومو الجديد للمسلسل وكتبت: "تخيل تدفع عمرك كله عشان غلطة ثانية، انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب على Watch it، رمضانك عندنا".

شخصية غادة عبد الرازق



وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

شخصية محمد علاء جمايكا



ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .

وكانت أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها المقبل عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم كبار للغاية.

وأضافت قائلة : "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، اما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان ارابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق : أما بقعد اسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول ايه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

أبطال صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على شاشةcbc ، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.