غادة عبد الرازق فى برومو "صيد العقارب": أنا مش هرحم حد

روجت الصفحة الرسمية لمنصة watch it الرقمية عبر فيس بوك، حيث نشرت برومو جديد لمسلسل النجمة غادة عبد الرازق “صيد العقارب” المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

غادة عبد الرازق

وظهرت غادة خلال البرومو وهي تتوعد الجميع قائلة "انا مش هرحم حد".

وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة قائلة: " تخيل تدفع عمرك كله عشان غلطة ثانية، انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب على Watch it ، رمضانك عندنا".

وفى نفس السياق، تواصل النجمة غادة عبد الرازق حاليًا تصوير مشاهدها الديكور الأساسي بمنزلها فى مسلسلها الجديد “صيد العقارب” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024 وينتظره الجمهور بفارغ الصبر.

ومن المقرر ان يشهد المسلسل علاقة صداقة ونسب بين عائلتى ضرغام والغول، إلا أن هذه الصداقة تتحول إلى عداوة كبيرة.

وسوف تدخل العائلتان فى صراعات كبيرة تقودها غادة عبد الرازق بسبب أمور تطورت بينهما وتسببت في مشاكل، وذلك فى إطار مثير ومشوق.

غادة عبد الرازق

وروجت قناة on لمسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق حيث نشرت فيديو من كواليس العمل تطرقت فيها إلى أمور عديدة خاصة بها، حيث قالت إن حقيبتها دوماً ما تحتوى أشياء كثيرة، منها النظارة والبرفان والمصحف، واذا كتبت على غرفتها لافتة بعنوان ممنوع الدخول ستكون لأى شخص حسود.



شخصية غادة عبد الرازق



وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

شخصية محمد علاء جمايكا



ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها المقبل عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم كبار للغاية.

وأضافت قائلة : "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، اما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان ارابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق : أما بقعد اسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول ايه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

ومن المقرر أن تقدم غادة عبد الرازق مسلسل "صيد العقارب" فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.