بروفة نهائية لافتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

اعلنت لجنة المتطوعين المشاركين بمهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية في دورتها الـ 25 اليوم الثلاثاء توزيع ادوار المشاركين في تنظيم المهرجان واستقبال الضيوف ابتداءا من غدا الأربعاء .

ووزعت لجنة المتطوعين في اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم وأماني صيام كل الأدوار علي فرق المتطوعين من الجنسيين وتم توزيعهم علي فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.

وعقدت اللجنة بروفة نهائية لحفل الافتتاح لاستقبال ضيوف المهرجان، خلال الحفل فيما تم مناقشة التجهيزات النهائية في أماكن العروض المختلفة وورش العمل المقرر إقامتها علي هامش المهرجان.

ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر إنعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتي 5 من شهر مارس بحضور عدد من مخرجي الافلام من مختلف أنحاء العالم.