فعاليات مبادرة " الأقصي بين الماضي والحاضر" من مراكز شباب قليوب

نظمت مراكز شباب إدارة قليوب مبادرة " الأقصي بين الماضي والحاضر" احتفالا بليلة النصف من شعبان ، وذلك بعد تدشينها بمديرية الشباب والرياضة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، والتي يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة حسب جدول زمنى محدد .

نفذت مبادرة "الأقصي بين الماضي والحاضر " من مراكز شباب قليوب ( طنان ، الإصلاح الزراعي، كوم أشفين ، صنافير ، سنديون ، زاوية النجار) .

تناولت الندوات فى المراكز المختلفة فوائد الليلة المباركة "ليلة النصف من شعبان" وضرورة الإقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه والدروس المستفادة من قصة تحويل القبلة لها من أثر كبير في نفوس المسلمين ، والأهمية الدينية والتاريخية للمسجد الأقصي .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهمية الاحتفال بليله النصف من شعبان ، طبقا لأستراتيجة وزارة الشباب والرياضة بنشر الوعي بين النشء والشباب ، تهدف المبادرة تعريفهم بالاحتفالات الدينية وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، لخلق جيل جديد قادر علي مواجهة التحديات التي تواجه مستقبل مصر نحو الجمهورية الجديدة .