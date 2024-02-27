الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نوال الزغبي تستعرض جمال ملامحها بمكياج ترابي في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت النجمة نوال الزغبي صورة جديدة عبر الحالة الخاصة بها، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بملامح جذابة وتصفيفة شعر بسيطة.

 

نوال الزغبي

وبدت نوال الزغبي بفستان أسود ذا أكمام مصنوعة من التُل الشفاف، وتزينت بعقد شكل الدوائر المرصع بالفصوص باللون الأسود مع الفضي، مما تماشى مع لون الفستان وأاف لمسه أنيقة وجذابة.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نوال الزغبي تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها الشقراء شكل ذيل حصان يتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم.

 

ووضعت نوال مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين باللون النود المدمج مع البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم.

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