كروت ذكية لطلاب جنوب الوادي لسداد الرسوم الجامعية والمعاملات البنكية

بدأت جامعة جنوب الوادي، بالتنسيق مع البنك الأهلي إستصدار الكارت الذكي المتكامل لطلاب الجامعة، الدي يتيح دفع الرسوم الجامعية والمعاملات البنكية.

واستقبل دكتور عماد علي عامر عميد كلية الحاسبات والمعلومات اليوم الثلاثاء، بمقر الكلية السادة مندوبي البنك الأهلي فرع الجامعة.

وضم وفد البنك، إبراهيم محمود عاصم مدير البنك الأهلي فرع الجامعة وساندي نشأت ناشئ مديرة خدمة العملاء بالبنك وفريق العمل المساعد وذلك لبحث آليات تسليم الدفعة الأولى للبطاقات الذكية لطلاب عدد من الكليات علي مستوي الجامعة.

وناقش الاجتماع أيضا إتمام عملية رفع بيانات باقي طلاب الكليات بالجامعة واكد دكتور عماد علي عامر للساده مندوبي البنك أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لإتمام عملية رفع بيانات باقي الطلاب والانتهاء منها في غضون مارس المقبل.

حتي يتمكن كل الطلاب من الانتفاع بالكارت الذكي المتكامل والسعي علي حل جميع المعوقات التي تعيق عملية رفع البيانات وصرح مندوبي البنك أنه تم وقف إصدار كارت ميزه العادي وذلك لحصول الطلاب علي الكارت المتكامل.

والكارت المتكامل عبارة عن بطاقة جامعية يستخدم لدخول الطلاب من البوابات الجامعية كما يستخدم أيضا كفيزة تمكن الطلاب من دفع المصروفات الجامعية والتعاملات البنكية الأخرى