برشلونة يستهدف التعاقد مع دي خيا في الميركاتو الصيفي

يبحث برشلونة الإسباني عن تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد غياب الحارس الأساسي للبلوجرانا تير شتيجن بسبب الإصابة في عدة مباريات خلال الموسم الحالي.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يُفكر خلال الوقت الحالي في التخلص من الحارس البديل إيناكي بينيا، والذي يرتبط بعقد مع البلوجرانا حتى 2026 المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن المستويات المتواضعة التي قدمها حارس برشلونة البديل، جعلت مجلس إدارة البلوجرانا يُفكر في رحيل اللاعب، خاصة وأن البارسا يضع دي خيا كخيار أول لتدعيم حراسة مرمى الفريق الإسباني.

وأوضحت أن هناك اتجاها قويًا لدي مجلس الإدارة للبارسا بأن يكون دي خيا بديلًا مميزًا لشتيجن خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب لن يُكلف ميزانية برشلونة الكثير من الأموال حال تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني قرر الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، بعد النتائج المتذبذبة التي قدمها الفريق تحت قيادته هذا الموسم.