وكيل صحة قنا يعقد اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً موسعاً بمكتبه ضم عدد من مديري الإدارات الفنية وفرق الإشراف المعنية بمديرية الصحة، وذلك بهدف مناقشة سير العمل بالمستشفيات والوقوف علي التحديات التي تعوق تقديم الخدمة لمستحقيها بتلك المستشفيات وسرعة إتخاذ ما يلزم تجاه تلك المعوقات.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بتنفيذ خطة مرور ومتابعة صباحا ومساءاً في شمال المحافظة وجنوبها بهدف الإطمئنان علي تكامل الخدمات اللازمة المقدمة للمرضي.

وأكد الدكتور محمد بدران أن لا تهاون مع المقصرين في تأدية دورهم وواجبهم والضرب بيد من حديد علي كل من يقصر في ءاداء دوره وواجبه سواءاً من الفرق الطبية بالإدارت أو المستشفيات أو فرق الإشراف والمتابعة بالمديرية من أجل الوصول إلي ما يرضي المواطنين ويُلبي رغباتهم في الحصول علي الخدمة الطبية المناسبة لإحتياجاتهم.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالحرص الدائم والمستمر علي تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمترددين علي منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة.