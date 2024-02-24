بعد تراجعه.. سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت بأسواق الصاغة
أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية، تراجعًا، عقب اتفاق مشروع رأس الحكمة التي اقرته الحكومة المصرية مع الجانب الاماراتي، وتراجع عيار 21 الآن بقيمة 235 جنيها / للجرام.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم السبت، في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:
أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3429جنيها
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3000 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهات
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24000 جنيها
ولحساب المصنعية تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر الذهب المعلن، حيث يسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 3100 جنيهًا.