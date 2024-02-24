السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بعد تراجعه.. سعر الذهب في منتصف تعاملات السبت بأسواق الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية، تراجعًا، عقب اتفاق مشروع رأس الحكمة التي اقرته الحكومة المصرية مع الجانب الاماراتي، وتراجع عيار 21 الآن بقيمة 235 جنيها / للجرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم السبت، في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

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أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3429جنيها

 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3000 جنيها

 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيهات

 

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24000 جنيها

 

ولحساب المصنعية تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر الذهب المعلن، حيث يسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 3100 جنيهًا.

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