محمد هنيدي يثير الجدل: الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح يدون منافس

تصدر الفنان محمد هنيدي التريند، وذلك بعد إثارته الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

وقال محمد هنيدي على خشبة المسرح فى حوار بينه وبين الفنان حسن البلام “إن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح الآن دون منافس” .

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة، التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة، بعدما طلب مالكها منه أن يساعده فى إدارة شؤونها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف في المدرسة في إطار كوميدي .

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" مع محمد هنيدي كل من: ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

وكشف محمد هنيدي عن تفاصيل المسرحية من خلال لقاء له مع الإعلامى معتز الدمرداش قائلًا: سأقدم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قريبًا على خشبة المسرح، لأنها شخصية موجودة في الواقع، ويمكن استدعاؤها في أي وقت، وعندما قدمتها في فيلم ناقشت أحوال التعليم، ثم ناقشت موضوعات عديدة عندما قدمتها في مسلسل.

مرعي البريمو



وعرض للنجم محمد هنيدي مؤخراً فيلم مرعي البريمو، والذى انطلق عرضه يوم 2 أغسطس الماضي، ضمن موسم أفلام الصيف الجاري.

قصة الفيلم

وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد هنيدي شخصية تاجر البطيخ الصعيدي أحمد مرعي الذي يعيش في حي إمبابة ويتورط في البحث عن قطع الألماظ التي أخفاها خلال الأحداث، وتظهر غادة عادل بدور زوجته، فيما تجسد نانسي صلاح شخصية شقيقته بالعمل.

أبطال الفيلم

والفيلم شارك فيه غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، مع ضيوف الشرف أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم، والعمل فكرة محمد هنيدي ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

الجواهرجي

يتبقي لهنيدي يوم تصوير واحد وينتهي من فيلم الجواهرجي، ويشارك فيه منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.



قصة الجواهرجي

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

ويعد الجواهرجي، ثاني عمل يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث تعاونا من قبل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم إنتاجه في 1998، ومن بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.