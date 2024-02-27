أصابوا فتاتين بالعمى.. تجديد حبس أي ونجله فى الوراق

قررت جهات التحقيق، اليوم الأثنين، تجديد حبس أب ونجله مسجلين خطر، وآخرين، متهمين بقتل شاب وإصابة فتاتين بالعمى خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين في الوراق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم الوراق، بنشوب مشاجرة بين عائلة من الوراق وأخرى من بولاق أبوالعلا بسبب إقبال شاب على خِطبة صديقة خطيبته القديمة بعدما فسخ خطبته منها، ما نتج عنها مصرع شقيق العريس على يد والد وشقيق خطيبته القديمة بطلقة خرطوش اخترقت الصدر، بينما أطلق طلقة خرطوش أخرى أصابت فتاتين بالعمى بعد أن مزقت القرنية.

ومن جهة اخرى باشرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة إنهاء حياة جواهرى، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

تحقيقات النيابة الأولية، أوضحت تعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل "ح . ا".، كما أسفرت المعاينة عن العثور على جثة المجنى عليه بكامل ملابسه وبه جروح في منطقة الرأس نتيجة التعدى عليه بآلة حادة.

ووجهت النيابة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحل الواقعة ، لفحصها للتوصل إلي المتهمين بارتكاب جريمة القتل وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما استدعت شهود العيان والعاملين بمحل المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.

وقال شهود عيان، إن الواقعة بدأت بوجود أحد الأشخاص داخل محل المجنى عليه لشراء مصوغات، واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وموال وفر هاربا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.