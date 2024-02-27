وسام أبو علي يمنح التقدم المبكر للأهلي أمام بلدية المحلة
منح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي ، فريقه التقدم في اللقاء على بلدية المحلة ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.
جاء الهدف في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.
ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.