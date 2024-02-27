رمضان 2024.. أحمد العوضي ودينا فؤاد وأبطال حق عرب فى الكواليس.. صور

روجت منصة watch it لمسلسل النجم أحمد العوضي الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024، حيث طرحت صور من الكواليس جمعت أحمد العوضي بالفنانة دينا فؤاد، ووفاء عامر، وأبطال العمل.

وفاء عامر من الكواليس

شخصية أحمد العوضي

ومن المقرر أن يجسد الفنان أحمد العوضي، خلال المسلسل شخصية عرب، ويعمل لدى رياض الخولي، الذي يمتلك مخزن أخشاب، ويتعرض لحادث وينقذه منه "عرب".

أحمد العوضي ودينا فؤاد

قصة حق عرب

حيث تدور أحداث مسلسل "حق عرب" من نوعية الدراما الشعبية، وتبدأ أحداثه في الجمالية مع "عبد ربه"، في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ويكتشف خيانة أحد رجاله المقربين، وهنا يظهر "عزت السويركي" وهو أقرب الأشخاص إلى عبد ربه، حيث نكتشف عن أحداث مليئة بالصراعات.

أحمد العوضي من الكواليس

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذى يجمع دنيا المصرى وأحمد العوضى، وذلك بعدما شارت دنيا فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها العوضى بعد خروجه من السجن.

أحمد العوضي

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

أحمد العوضي ومحمد أحمد ماهر

مسلسل ضرب نار رمضان الماضي



وشارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

أحمد العوضي من الكواليس

يذكر أن مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.