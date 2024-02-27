كلوب يعلق على غيابات ليفربول أمام ساوثهامبتون

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.



وعاني الريدز من كثرة الإصابات خلال مواجهة تشيلسي الماضية ، لكنه نجح في تحقيق الفوز على البلوز والتتويج بكأس كاراباو.

تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول وساوثهامبتون ، حيث قال: "بالتأكيد سيغيب جرافنبيرخ عن مواجهة الغد، فاللاعب يعاني من إصابة في أربطة القدم ، كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير".

وتابع: "نحتاح إلى المعجزات مع عدد قليل من اللاعبين، لا أريد استبعاد أي شخص، لكن الأمر يتعلق بمران اليوم بشأن محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي".

الجدير بالذكر أن مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون ستنطلق في تمام العاشرة من مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.