35 ألف سيدة تستفيد من خدمات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

قدمت الفرق الطبية العاملة في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية في مرحلتها الثانية لعدد 35 الفا و775 منتفعة، وذلك منذ انطلاقا مطلع الأسبوع الجاري.

حيث قدمت الفرق الطبية بالمرحلة الثانية الخدمة الطبية حتى أمس الاثنين، الخدمة الطبية لعدد 11 الفا و545 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 8203 سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات

35 الفا و775 سيدة خلال ثلاثة أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل 24 ألفا و578 سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي: «الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، كفر صقر، ههيا، صان الحجر، ديرب نجم، الصالحية الجديدة، القرين»، والتي تستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 24: 28 من شهر فبراير الجاري 2024.

وأشارت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال 232 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و 303 ممرضة، و 414 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وذكرت إنه تم التدريب الجيد للرائدت الريفية والمثقفات السكانية على أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.