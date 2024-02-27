قائمة قنوات عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة متنوعة ومتميزة من المسلسلات خلال ماراثون رمضان 2024 التي تتنوع بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي، وكشفت عن أماكن وقنوات عرض الأعمال الدرامية عبر شاشاتها المختلفة، والتي تضم مجموعة قنوات وهي "الحياة، DMC، CBC، ON" فضلًا عن منصات شاهد وWatch IT.

مسلسلات رمضان 2024 على dmc:

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

يعرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز على مدار أيام رمضان على شبكة قنوات dmc، وتدور أحداث العمل حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

أبطال الحشاشين

الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوى، سارة الشامى، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

الحشاشين

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

يعرض مسلسل بابا جه بطولة النجم أكرم حسني، على شبكة قنوات dmc، وذلك في النصف الأول من شهر رمضان حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، وفكرته مأخوذة عن كتاب كوري، وهو تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

أبطال المسلسل

ويشارك أكرم حسني البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

أكرم حسني

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

يعرض مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، على dmc، ومن المقرر أن يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

أبطال المسلسل

ويشارك فى بطولة مسلسل «فراولة» شيماء سيف، صدقي صخر، علا رشدي، أحمد فهيم، دنيا سامي، حجاج عبدالعظيم، ولبنى ونس.

نيللي كريم

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة اَسر ياسين

يعرض المسلسل أيضًا بكولة آسر ياسين وعائة بن أحمد عبر شاشة dmc بشكل حصرى، ولم يتم الكشف عن موعد عرضه إذا كان في النصف الأول أو الثاني من شهر رمضان، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

آسر ياسين وعائشة بن أحمد

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

ويعرض المسلسل على شاشة dmc، للنجم يحيي الفخراني، الذي يجسد شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهيرًا، ضمن أحداث العمل .

أبطال المسلسل

المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج جمال العدل، بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وآخرون.

عتبات البهجة

إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطل وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، وهما هاجر السراج ، نور النبوي ، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين , منى أحمد زاهر , عبد الله سعد، ريمون توفيق, محمد محمود عبد العزيز , يارا عزمي, أحمد طلعت, أحمد السلكاوي , باتع خليل , ليلى عز العرب , محمود حافظ, نشوى مصطفى , أحمد عنان، محمود فايز.



ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.



إمبراطورية ميم

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويعرض للنجمة ريهام حجاج، مسلسل صدفة على قناة dmc، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة «صدفة» مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر «فؤاد مهران» وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل «صدفة» خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

صدفة

مسلسلات رمضان 2024 على ON

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

المسلسل يعرض على قناة on فى رمضان وهو بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، ومصطفى أبوسريع، وغيرهم من النجوم كضيوف شرف، العمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

الكبير أوي 8

⁠مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

يعرض مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة الفنان أمير كرارة، عبر شاشة on، ويشاركه البطولة أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفى، ورحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

بيت الرفاعي

مسلسل ⁠حق عرب بطولة أحمد العوضي

يعرض مسلسل حق عرب على شبكة قنوات on، ويشاركه في البطولة كلّ من دينا فؤاد ورياض الخولى ووفاء عامر ووليد فواز ودنيا المصرى وكارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان ووفاء مكى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

المسلسل يعرض على قناة on، وهو مكون من 15 حلقة، بطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.

جودر

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني

يعرض الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، على شبكة قنوات on، ويشاركها البطولة شريف سلامة من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني

مسلسل مسار إجباري بطولة داش وعصام عمر

ويعرض للفنانين أحمد داش وعصام عمر، مسلسل «مسار إجباري» على شبكة قنوات ON، ويشاركهم البطولة صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مى الغيطى، رشدى الشامى، ومن إخراج نادين خان.

أبطال المسلسل

مسلسل مسار إجباري يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين والوجوه الصاعدة وأبرزهم:"عصام عمر، أحمد داش، جوري بكر، بسمة، صابرين، رشدي الشامي، محسن منصور، ميار الغيطي، نور محمود، من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباي، إخراج نادين خان .

مسلسل مليحة بطولة دياب وميرفت أمين

يعرض المسلسل للفنانة ميرفت أمين والفنان دياب، على شبكة قنوات ON، ويشاركهم البطولة أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

أبطال المسلسل

ويقوم ببطولة المسلسل كل من دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسلات رمضان على الحياة :

مسلسل مليحة بطولة دياب

يعرض المسلسل للفنانة ميرفت أمين والفنان دياب، على شبكة قنوات الحياة، حيث تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

أبطال المسلسل

ويقوم ببطولة المسلسل كل من دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مليحة

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

يعرض المسلسل بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر على شبكة قنوات الحياة، ويدور أحداث العمل حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة.

أبطال المسلسل

مسلسل مسار إجباري يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين والوجوه الصاعدة وأبرزهم:"عصام عمر، أحمد داش، جوري بكر، بسمة، صابرين، رشدي الشامي، محسن منصور، ميار الغيطي، نور محمود، من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباي، إخراج نادين خان .

مسار إجباري

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويعرض المسلسل على قنوات الحياة، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة «صدفة» مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر «فؤاد مهران» وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل «صدفة» خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

ريهام حجاج

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

ويعرض المسلسل بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية تاجر سمك خلال الأحداث، ويدخل في كثير من الصراعات مع كبار التجار.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

المعلم

مسلسلات رمضان 2024 على cbc :

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

يعرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، على شبكة قنوات cbc، حيث تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية عائشة وهي غادة عبدالرازق وتعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب الأحداث رأسًا على عقب ويجعلها في حالة انتقام وصراع طويلة.

أبطال المسلسل

ويشاركها البطولة محمود عبدالمغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

ويعرض للفنانة ريهام حجاج، مسلسل صدفة على قنوات cbc، خيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة «صدفة» مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر «فؤاد مهران» وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل «صدفة» خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

صدفة

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

يعرض مسلسل “محارب” بطولة الفنان حسن الرداد على قناة cbc، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل «محارب» أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

حسن الرداد

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب

يعرض المسلسل للفنانة ميرفت أمين والفنان دياب، على شبكة قنوات cbc، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة اكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

ويشاركهم البطولة وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مليحة

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

يعرض على قناة cbc، ويدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، لتلتحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على رجل مسن ويتم اتهام دنيا بقتله ظلمًا لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس ومحمود الحديني، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

روجينا

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر



يعرض المسلسل على شبكة قنوات cbc، ويدور أحداث العمل حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة.

مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين والوجوه الصاعدة وأبرزهم:"عصام عمر، أحمد داش، جوري بكر، بسمة، صابرين، رشدي الشامي، محسن منصور، ميار الغيطي، نور محمود، من تأليف أمين جمال، محمد محرز، مينا بباي، إخراج نادين خان .