فريق طبي بمستشفي العبور ينجح في استئصال ورم سرطاني لطفلة غزة

ستئصال ورم سرطاني لها يزن ٥٠٠ جم

زارّ محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الطفلة " چاسمين محمود الأطرش" 5 سنوات، إحدى أطفال «غزة» التي إستقبلتهم مستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، والبالغ عددهم 13 طفل، وأسرهم، يتلقون العلاج إثر إصابتهم جراء أحداث «غزة»، للإطمئنان عليها بعد إجراء عملية دقيقة لها بإستئصال ورم سرطاني أعلي الكلى.

وأشاد المحافظ بجهود الطاقم الطبي بمستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، لنجاحه في استئصال ورم سرطاني أعلي الكلى يزن 500‪جم لـ "جاسمين" طفلة «غزة» التى تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية الجراحية الدقيقة التي أجريت لها باستئصال الورم بشكل كامل، دون أي مضاعفات.

وأوضح أن الطفلة "جاسمين الأطرش" وصلت إلى مستشفى العبور بكفرالشيخ، قادمة من قطاع غزة برفقة عائلتها، وفور وصولها، تم تشكيل فريق طبي متخصص من أطباء جراحة الأطفال، برئاسة الدكتور محمد ابو سمرة، والدكتور اسلام النجار استشارى جراحة الأورام، والدكتور كمال ابوشنب استشارى، جراحة الأطفال، والدكتور عمرو رزق، والدكتور عمرو ابراهيم، والدكتور صلاح الرفاعى استشارى التخدير، للإشراف بإجراء العملية الجراحية الدقيقة للطفلة " چاسمين"، ووضعها تحت الملاحظة الطبية حتى الإطمئنان عليها تمامًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بنجاح العملية الجراحية، ووجه الشكر للفريق الطبي على جهوده وحرصه على إنقاذ حياة الطفلة "چاسمين" من أطفال «غزة»، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تقديم كافة التسهيلات للمرضى القادمين من قطاع «غزة»، وتوفير أفضل الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وأوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم وأسرهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية جراء تداعيات الأحداث في قطاع «غزة» بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تضامناً مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

من جانبه قال الدكتور ياسر شعبان، أن العملية الجراحية التي أجريت للطفلة "چاسمين " واحدة من العديد من العمليات التي يجريها الفريق الطبي في مستشفى العبور بكفر الشيخ للمرضى القادمين من قطاع «غزة»، بهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم ورعايتهم.

و قدمت أسرة الطفلة" چاسمين" وأهالى الأطفال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم ، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها من جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها .