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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| عبد الباسط حمودة يغني لمسلسل "المعلم "

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

يستكمل الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة الصورة الفنية لمسلسل “المعلم" الذي يعرض في الماراثون الرمضاني 2024، حيث يتلائم صوته ولونه الغنائي مع الثيمة الأساسية للمسلسل.

أبطال مسلسل المعلم 

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، اخراج مرقس عادل.

أخر أعمال عبد الباسط حمودة الغنائية 

كانت أحدث أغاني عبد الباسط حمودة في فيلم الإسكندراني التي حملت عنوان “أنا وابني”، من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم

 

وتقول كلماتها "أنا إبني مات، لفرحت بيه ولا جاب ولاد ولا شاف بنات أنا إبني مات ، قتلوه برصاصة وبعدها لاقيت جثته متفحمه ياريت قبل ما اشوف بواقي منه كان نظري اتعمى من قهرتي ، أمنيتي ، ما كانش موتة مجرمة”.

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