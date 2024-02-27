الثلاثاء 27 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سقوط 4 جنود للاحتلال في خان يونس وفيديو يظهر هلع إسرائيل لنقل الجثامين.. شاهد

سقط 4 جنود في خان
سقط 4 جنود في خان يونس

أفادت وسائل إعلام ناطقة بالعبرية، مساء الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة جنود إسرائيليين في هجوم صاروخي على مبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وأكدت مصادر لقناة العربية أن "أربعة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيبوا في هجوم صاروخي على مبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة"، وقالت مصادر عبرية إن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال تقل الجنود الجرحى هبطت في مستشفى في القدس. 

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وفي وقت سابق، قالت مصادر عبرية إن جندياً واحداً من جيش الاحتلال أصيب في حادث وقع في قطاع غزة، وسط أنباء عن وقوع إصابات. 

وقالت المصادر إن حادثًا وقع في قطاع غزة وتم نقل عدد من الجنود إلى مستشفيي سوروكا وأسطا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. 

وأقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابة سبعة جنود في القتال في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكنها لم تذكر تفاصيل. 

ووفقًا للأرقام الرسمية، فقد بلغ مجموع الجرحى في صفوف قوات الاحتلال حتى الآن 2981 ضابطًا وجنديًا، منهم 1421 أصيبوا في هجمات برية. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل الفلسطينية تصديها للتوغلات العسكرية الإسرائيلية على كافة خطوط القتال في قطاع غزة. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، بثت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، تسجيلاً مصوراً لمقاتليها وهم يطلقون النار على جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس في قطاع غزة. 

وبحسب قوات الاحتلال الإسرائيلي فإن حصيلة القتلى من الضباط والجنود ارتفعت إلى 579 قتيلاً منذ عملية إغراق الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 240 قتيلاً منذ الاجتياح البري في 27 أكتوبر الماضي.

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