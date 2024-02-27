تداول فيديوهات للحظة إسقاط الطائرات المصرية مساعدات فوق غزة.. شاهد

عرضت فضائية “الغد"، مساء الثلاثاء، مقاطع فيديو متداولة ترصد لحظات إسقاط الطائرات المصرية المساعدات على قطاع غزة، وسط تهليل وفرحة من السكان الذين تشن عليهم دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة مستمرة لمدة 144 يوم.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن القوات الجوية المصرية ستنقل جواً 50 طناً من المساعدات الإنسانية إلى شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر قوله: "تم إيصال 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية إلى شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين". وأوضح المصدر، أن مصر كثفت جهودها برًا وجوًا لمساعدة وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القوات الجوية المصرية ستنقل جواً مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد قامت أمس الاثنين بنقل المساعدات الإنسانية جواً من شمال قطاع غزة إلى جنوبه على طول ساحل القطاع.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها: "بناء على تعليمات جلالة الملك، تواصل قواتنا الجسر الجوي لتوفير المستلزمات الأساسية والطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في غزة.

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