مدي تعليم قنا يشارك اجتماع مجلس أمناء إدارة نقادة

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات اجتماع مجلس أمناء إدارة نقادة التعليمية والمنعقد برئاسة الدكتور حسن تهامي رئيس مجلس أمناء إدارة نقادة التعليمية بمدرسة نقادة الفنية الصناعية بنات .

استهل الدكتور تهامي الاجتماع بالترحيب بوكيل وزارة التعليم بقنا والدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة التعليمية و الدكتور عثمان محمود وكيل الادارة، واشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والتأكيد على دعم مجلس الأمناء لمختلف أنشطة الإدارة في رعاية الموهوبين و مساندة الأيتام .

أبدى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إعجابه بانضباط العمل داخل مدرسة الفنية بنات و تفقد ورش الملابس الجاهزة و التريكو ، وأشار إلى إستراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نحو تعظيم دور المدارس الفنية وربطها بسوق العمل وتأهيل الخريجين منها التأهيل العملي والعلمي المواكب لاحتياجات المجتمع و توفير أيدي ماهرة وقادرة على كسب العيش وإفادة المجتمع.

كما أشار مدير تعليم قنا إلى تحريك مجموعات من طلاب المرحلة الثانوية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس من إدارة نقادة إلى مدينة قنا لحضور القوافل التعليمية التي تنظمها المديرية بمشاركة خبراء المواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم .

وفي سياق الاجتماع كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم " حمدي عبد الله" العامل بمدرسة نقادة الفنية بنين نتيجة الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل للمدرسة الفصل الدراسي الفائت وتلاحظ فيها إخلاص العامل وتفانيه في عمله .