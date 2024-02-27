سكرتير مساعد البحيرة يناقش إقامة معرض للحرف اليدوية والتراثية

عقد كامل غطاس - سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً وذلك بشأن إقامة معرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، بحضور الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة والسكان، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان ومدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الإجتماعي، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

حيث إستهل سكرتير عام مساعد البحيرة ، الإجتماع بالترحيب بالحضور، ثم قام بإستعراض مذكرة إدارة بناء وتنمية القرية المعروضة على الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بشأن إقامة معرض لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، والتي وجهت من خلالها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض بالشكل اللائق الذي يحقق المستهدف منه.

وأكد سكرتيرعام مساعد البحيرة ، الإتفاق على تكليف إدارة بناء وتنمية القرية بحصر عدد العارضين والمشاركين ونوعية المعروضات، كما تم تكليف مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الإجتماعي بحصر عدد المشاركين بالمعرض والمنتجات المعروضة، هذا فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بإعداد المنتجات المطلوب عرضها وعدد المشاركين به.