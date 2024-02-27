محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور

على مساحة حوالي 3000م٢..

تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، مشدداً بالانتهاء من رفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين .

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المحافظ، إنه تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً الى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.