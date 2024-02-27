رئيس مدينة الزينية بالأقصر: توزيع 10 طن سكر معبأ بسعر 27 جنيه

أكد العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، أنه بالتنسيق مع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، تم توزيع 10 طن سكر حر معبأ بسعر 27 جنية للمستهلك بمدينة الزينية قبلي وقرية الزينية بحري، وقرية الصعايدة، مشيراً إلى أنه سيتم التوزيع بالتوالى لباقى القرى والنجوع، وذلك بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز ومدير إدارة التموين عبد الرزاق عمر ورؤساء وسكرتارية القرى والمتابعة الميدانية وبقوة تأمين من نقطة شرطة الزينية.

يشار إلى أن دكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أعلن عن ضخ كميات سكر حر للبيع للمواطنين بسعر 27 للكيلو الواحد فى المنافذ الاتية

1- معارض أهلا رمضان بكل مدينة ومركز

2- المصالح والهيئات والجهات الحكومية

3- منافذ القوات المسلحة ( المنطقة الجنوبية) على مستوى المحافظة.

4- السلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجملة

5- المنافذ التموينية ومشروع جمعيتي بمجلس مدينة أرمنت.

6- منافذ أمان على مستوى المحافظة.

7- مجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة

8 - قوافل سيارات متنقلة

بالإضافة إلى أنه يتم صرف السكر الحر أيضا من منافذ الشركة المصرية المميكنة يوميا بكافة المنافذ البالغ عددها 8 منافذ على مستوى المحافظة.



يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات سريعة اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول سلعة السكر الحر لكل أسرة قبل بداية شهر رمضان المبارك بناءاً على تعليمات القيادة السياسية، وبناءا على ماسبق جاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة التنفيذ وعليه قامت المديرية بإرسال مراكز التعبئة لمصانع السكر وخلال اليوم الأول ورد للمحافظة 450 طن سكر سائب جارى التعبئة والتوزيع للمنافذ سابقة الذكر حيث تم تشغيل مراكز التعبئة بطاقتها القصوى وجارى التوزيع.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه سيتم الضخ اليومي ولن يتوقف حتى نصل إلى عرض السكر الحر على ارفف جميع المحلات التجارية ومحلات التجزئة وتغطية احتياجات جميع الأنشطة التجارية.