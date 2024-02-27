الداخلية : لا صحة لما تداولته مواقع إخبارية لصورة تظهر ملثمين والإدعاء بإرتكابهم سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة
نفت وزارة الداخلية صحة ما تداولته مواقع إخبارية لصورة تظهر ملثمين والإدعاء بإرتكابهم سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة.
جاء ذلك عبر صفحتتها على موقع التواصل فيس بك قائلة: لا صحة جملةً وتفصيلاً لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها عدد (6) من الملثمين والإدعاء بإرتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة .
وأن الصورة المشار إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021 ، وأن ذلك يأتى فى إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.